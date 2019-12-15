Знаменитая певица дала второй концерт в Москве. София Ротару выступила на шоу Легенды Ретро FM.

Знаменитая певица дала второй концерт в Москве. София Ротару выступила на шоу "Легенды Ретро FM".Оскандалившаясяранее звезда приехала не одна. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщил,что София Ротару опасается "провокационных вопросов" журналистов. А их кнародной артистке накопилось много.Так, сталоизвестно, что Софию Ротару везде сопровождала охрана, передает сайт . На концерте "Легенды Ретро FM" исполнительница подарила поклонникамсвои хиты: "Червона рута", "Белая зима", "Луна, Луна", "Только этого мало","Было, но прошло".Знаменитость призналась,что ее очень порадовал прием россиян. У Софии Ротару даже поднялось настроение."Я так благодарна! Так благодарна! У меня появилось столько сил! Такоенастроение! Я уезжаю счастливая, как никогда", – высказалась певица.Действительно, наши соотечественникивстретили свою любимицу тепло, подпевая ей. Восторгу не было предела: взавершении выступления завалили букетами цветов. Примечательно, несмотряна то, что украинская артистка отказалась от встречи с журналистами, представителямСМИ все-таки удалось пообщаться с исполнительницей.Как писали "Дни.ру",ранее выступила на "Песне года" в Москве. Появление 72-летней певицы на мероприятии стало сенсацией.