Знаменитая певица дала второй концерт в Москве. София Ротару выступила на шоу Легенды Ретро FM.
Знаменитая певица дала второй концерт в Москве. София Ротару выступила на шоу "Легенды Ретро FM".
Оскандалившаяся
ранее звезда приехала не одна. Ее концертный директор Сергей Лавров сообщил,
что София Ротару опасается "провокационных вопросов" журналистов. А их к
народной артистке накопилось много.
Так, стало
известно, что Софию Ротару везде сопровождала охрана, передает сайт . На концерте "Легенды Ретро FM" исполнительница подарила поклонникам
свои хиты: "Червона рута", "Белая зима", "Луна, Луна", "Только этого мало",
"Было, но прошло".
Знаменитость призналась,
что ее очень порадовал прием россиян. У Софии Ротару даже поднялось настроение.
"Я так благодарна! Так благодарна! У меня появилось столько сил! Такое
настроение! Я уезжаю счастливая, как никогда", – высказалась певица.
Действительно, наши соотечественники
встретили свою любимицу тепло, подпевая ей. Восторгу не было предела: в
завершении выступления завалили букетами цветов. Примечательно, несмотря
на то, что украинская артистка отказалась от встречи с журналистами, представителям
СМИ все-таки удалось пообщаться с исполнительницей.
Как писали "Дни.ру",
ранее выступила на "Песне года" в Москве. Появление 72-летней певицы на мероприятии стало сенсацией.