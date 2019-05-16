Запад по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией. Для выхода из ситуации предложено провести второй референдум, который должен подтвердить результаты первого. По этому поводу прозвучало официальное заявление.
Запад по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией. Для выхода из ситуации предложено провести второй референдум, который должен подтвердить результаты первого. По этому поводу прозвучало официальное заявление.
На Западе продолжают утверждать, что крымский референдум
якобы был проведен под давлением и с нарушением международных норм. Вопрос
полуострова серьезно осложнил отношения России с Европой и США, эксперты
подчеркивает, что достижение договоренности по Крыму запустило бы процесс
оттепели между Москвой с одной стороны и Брюсселем и Вашингтоном с другой.
Готовность к нормализации отношений выражают во Франции. По
словам главы комитета по европейским делам сената Пятой республики Жана Бизе,
он не поддерживает антироссийские санкции. Кроме того, напомнил парламентарий,
Европа продолжает активно торговать с Россией.
Он выразил пожелание, чтобы Москвы "делала шаги по пути
урегулирования украинского кризиса". В интервью "Известиям" он
признал, что в ситуации с Крымом обратной дороги нет.
По словам Бизе, он несколько раз говорил российскому послу во Франции о необходимости проведения повторного . "Которое бы полностью
соответствовало демократическим нормам и показало тот же результат, что и в
первый раз", – заявил Бизе.
На это российский посол заявил, что референдум в Крыму был
проведен демократически, рассказал француз. Сложившуюся ситуацию парламентарий
назвал "диалогом глухих", посетовав, что у сторон совершенно разный
взгляд на происходящее.
Несмотря на официальное непризнание референдума, все больше
политиков на Западе призывают смириться с воссоединением Крыма с Россией. Так, в
конце прошлого года бывший вице-президент парламента Норвергии Карл Хаген
назвал полуостров исторической частью России. Если бы не было ,
уверен парламентарий, то там появилась бы база НАТО.