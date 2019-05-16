Запад по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией. Для выхода из ситуации предложено провести второй референдум, который должен подтвердить результаты первого. По этому поводу прозвучало официальное заявление.

Запад по-прежнему не признает воссоединение Крыма с Россией. Для выхода из ситуации предложено провести второй референдум, который должен подтвердить результаты первого. По этому поводу прозвучало официальное заявление.На Западе продолжают утверждать, что крымский референдумякобы был проведен под давлением и с нарушением международных норм. Вопросполуострова серьезно осложнил отношения России с Европой и США, экспертыподчеркивает, что достижение договоренности по Крыму запустило бы процессоттепели между Москвой с одной стороны и Брюсселем и Вашингтоном с другой.Готовность к нормализации отношений выражают во Франции. Пословам главы комитета по европейским делам сената Пятой республики Жана Бизе,он не поддерживает антироссийские санкции. Кроме того, напомнил парламентарий,Европа продолжает активно торговать с Россией.Он выразил пожелание, чтобы Москвы "делала шаги по путиурегулирования украинского кризиса". В интервью "Известиям" онпризнал, что в ситуации с Крымом обратной дороги нет.По словам Бизе, он несколько раз говорил российскому послу во Франции о необходимости проведения повторного . "Которое бы полностьюсоответствовало демократическим нормам и показало тот же результат, что и впервый раз", – заявил Бизе.На это российский посол заявил, что референдум в Крыму былпроведен демократически, рассказал француз. Сложившуюся ситуацию парламентарийназвал "диалогом глухих", посетовав, что у сторон совершенно разныйвзгляд на происходящее.Несмотря на официальное непризнание референдума, все большеполитиков на Западе призывают смириться с воссоединением Крыма с Россией. Так, вконце прошлого года бывший вице-президент парламента Норвергии Карл Хагенназвал полуостров исторической частью России. Если бы не было ,уверен парламентарий, то там появилась бы база НАТО.