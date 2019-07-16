Пользователи Сети обратили внимание на новую моду, которую из-за состояния своего здоровья ввела канцлер Германии Ангела Меркель. На официальных встречах она вместе со своими визави слушает гимны сидя.

Пользователи Сети обратили внимание на новую моду, которую из-за состояния своего здоровья ввела канцлер Германии Ангела Меркель. На официальных встречах она вместе со своими визави слушает гимны сидя.Комментаторы уделили повышенное внимание встрече главы немецкого правительства Ангелы Меркель с премьер-министром Молдавии Майей Санду. Больше всего их заинтересовало поведение политиков в самом начале встречи, когда им предстояло прослушать национальные гимны.Как и в предыдущем случае, во время встречи канцлера Германии с премьером Дании, в этот момент главы правительств двух стран сидели на стульях. Сообщается, что подобное нововведение было принято по просьбе самой Ангелы Меркель – до этого ее сильно трясло каждый раз, когда во время официальных церемоний приходилось долго стоять.Подобный поход возмутил пользователей Сети. О том, что Ангеле Меркель пора на пенсию, на своей странице в Twitter намекнул специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов. "Отпустите человека, не мучайте!", – прокомментировал он ролик.С его оценкой согласились и другие комментаторы. "Пора бабушке на пенсион уходить. Между приступами тряски мемуары писать о том как Германию беженцами переполнила и о том как бузу на Украине поддержала и усилила", "Скоро видимо лежа придется", – иронизировали они.Широкая общественность трижды становилась свидетелем публичных приступов Ангелы Меркель, напоминает "". В первый раз это произошло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, во второй – когда канцлер встречалась с Франк-Вальтером Штайнмайером, а третий – с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.