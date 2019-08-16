Владимир Путин присвоил капитану самолета Airbus 321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные пять членов экипажа удостоились Орденов мужества.

Владимир Путин присвоил капитану самолета Airbus 321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные пять членов экипажа удостоились Орденов мужества.О награждении летчиков, героически спасших пассажиров Airbus 321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевшего из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь и совершившего экстренную посадку в кукурузном поле под Москвой, российский лидер заявил открывая совещание с постоянными членами Совбеза."Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества", – рассказал Владимир Путин.