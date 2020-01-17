В московском международном аэропорту Шереметьево открылся новый терминал C. Им смогут воспользоваться до 20 миллионов человек в год, сообщает Здание терминала строили около трех лет: над ..

В московском международном аэропорту Шереметьево открылся новый терминал C. Им смогут воспользоваться до 20 миллионов человек в год, сообщаетЗдание терминала строили около трех лет: над ним начали работать еще в апреле 2017 года. Площадь семиэтажного комплекса составила 127 тысяч квадратных метров, передает К услугам пассажиров – четыре бизнес-зала и зал для сна и отдыха, а также комната матери и ребенка, рассчитанная на 60 человек. Ее площадь составляет 350 квадратных метров.