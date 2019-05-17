После смерти Юлии Началовой прошло ровно два месяца, но боль в сердцах поклонников не утихает. Они пишут петиции в Москомнаследие с просьбой увековечить память артистки.

После смерти Юлии Началовой прошло ровно два месяца, но боль в сердцах поклонников не утихает. Они пишут петиции в Москомнаследие с просьбой увековечить память артистки.Певица Кристина Есаян заявила: "Я считаю, что Юлия достойна того, чтобы называлась улица в ее честь. И памятная доска тоже бы не помешала..." Многие согласны с этим мнением и полагают, что в столице должен быть установлен памятник Началовой.Согласно одному из предложений, монумент может появиться в Южном административном округе: певица жила в 1-м корпусе дома 21 на Чертановской улице. Здесь много парков и скверов – хорошие места для памятника.Соседи были бы рады видеть на подъезде мемориальную доску, посвященную лучшему голосу страны. И даже готовы собрать деньги на установку барельефа, подобного тому, что есть на доме Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке.Что касается переименования Чертановской в улицу Юлии Началовой – пока это невозможно, хотя поклонники очень хотят. Опросами увековечивания памяти значимых событий и выдающихся деятелей культуры занимается специальная комиссия. В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются только через десять лет после свершившегося исторического события или кончины лица.Заметим, что идея почтить память звезды нравится не всем. На пресс-конференции, посвященной предстоящему "Славянскому базару в Витебске", журналист Денис Сорокин предложил директору фестиваля Глебу Лапицкому объявить минуту молчания или сделать трибьют из кавер-версий ее песен. Музыкальный критик Сергей Соседов этого не стерпел."Вы в своем уме?! – закричал он. – Какой, к черту, концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная!"Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы о заслугах певицы, траурный зал и участок выделили безвозмездно.