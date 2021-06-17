Очевидцы рассказали о событиях того вечера, когда в ресторане Апсны на территории пансионата Самшитовая роща в городе Пицунда в Гагрском районе Абхазии местный житель выпустил две обоймы ..

Очевидцы рассказали о событиях того вечера, когда в ресторане "Апсны" на территории пансионата "Самшитовая роща" в городе Пицунда в Гагрском районе Абхазии местный житель выпустил две обоймы патронов в туристов из России. Рассказывают, что мужчина сразу стал приставать к женщинам и трогать их. Спутники россиянок вежливо попросили его так не делать, на что он отреагировал неадекватно.Местный житель ранил двух человек, затем успел сбегать за второй обоймой и расстреливал уже лежащих в крови пострадавших. При этом персонал и охранники пансионата, на глазах которых происходила расправа, никак не вмешивались в происходящее, передает "". Более того, они не оказали помощь раненым и после. Другие отдыхающие на своих машинах самостоятельно отвезли пострадавших в больницу в Сочи.