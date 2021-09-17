Эксперт высоко оценил ход голосования на выборах в Москве.

Эксперт высоко оценил ход голосования на выборах в Москве.С 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную Думу восьмого созыва. Граждане могут проголосовать на избирательных участках или онлайн. Например, в Москве второй способ выбрали свыше двух миллионов избирателей.Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил ход голосования на выборах в столице по пятибалльной шкале и поставил наивысший балл. Он отметил, что пока не видел ни одной подтвержденной жалобы. Сравнивая это голосование с прошлыми парламентскими выборами, политолог обратил внимание на возросшую активность избирателей.Напомним, избирательные участки и система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут работать до 20:00 19 сентября. После чего начнется подсчет голосов.Ранее "Дни.ру" о высоком интересе москвичей к ДЭГ. По мнению политолога, жители столицы воспользовались таким способом голосования, потому что он не занимает много времени. Также эксперт объяснил это простотой онлайн-голосования.