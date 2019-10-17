Младшая сестра Ким Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер решила устроить деткам сюрприз в преддверии Хэллоуина. Она отвезла дочь Сторми и племянников – Хлое и Дрим Рене на тыквенную ферму.

Младшая сестра Ким Кардашьян 22-летняя Кайли Дженнер решила устроить деткам сюрприз в преддверии Хэллоуина. Она отвезла дочьСторми и племянников – Хлое и Дрим Рене на тыквенную ферму.Снимки из поездки модель опубликовала на своей личной странице в Instagram-аккаунте. На фото запечатлены довольные детишки, которые с интересом рассматривали растущие маленькие тыквы.Судя по всему, сама Кайли является большой фанаткой этого праздника. Она даже одела дочь в серый костюм с принтом из тыкв."Пусть празднование начнется", – подписала Кардашьян-младшая пост.Фолловеры пришли в восторг от увиденного. Все единогласно назвали всех трех девчушек сладкими и хорошенькими, сообщает . Дженнер тоже не осталась без внимания. Пользователи сети похвалили ее за то, что она устроила малышкам такое увлекательное путешествие.Напомним, отцом дочери Кардашьян-младшей является популярный рэпер и продюсер Трэвис Скотт. Недавно стало известно, что влюбленные решили взять тайм-аут в отношениях. Поэтому сейчас они временно не живут вместе.