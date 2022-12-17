Житель поселка Городищи в Петушинском районе получил срок за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает региональная прокуратура. Известно, что осужденный проживал в многоквартирном

Житель поселка Городищи в Петушинском районе получил срок за убийство своей сожительницы. Об этом сообщает региональная прокуратура. Известно, что осужденный проживал в многоквартирном жилом доме вместе с женщиной и её совершеннолетним сыном. Официальной работы они не имели, периодически употребляли спиртные напитки, на фоне чего происходили семейные ссоры со взаимными упреками. 18 июня этого года утром