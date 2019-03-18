Знаменитостям не нужно приходить в себя после выходных. Понедельник оказался богат на скандальные заявления и шокирующие истории. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 марта 2019 года.

Знаменитостям не нужно приходить в себя после выходных. Понедельник оказался богат на скандальные заявления и шокирующие истории. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 марта 2019 года.Трудности преследуют Юлию Началову и после смерти. По данным Telegram-канала Baza, родственники подали заявку на захоронение на Троекуровском кладбище, о чем сразу рассказала помощница артистки Анна Исаева. Однако департамент торговли и услуг мэрии Москвы якобы отказался выделить бесплатное место.Сообщалось, будто чиновники заявили, что исключений для семьи Началовой быть не может: если они хотят похоронить ее там, нужно заплатить по официальному прайсу – один миллион 300 тысяч рублей. Тратить такие деньги близкие певицы не захотели.Материал дополняется.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 марта 2019 года, в и специальных .