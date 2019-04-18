Андрей Малахов решил до конца разобраться в причинах смерти актера Дмитрия Марьянова. В студии программы Прямой эфир телеканала Россия 1 огласили результаты судебно-медицинской экспертизы.

Андрей Малахов решил до конца разобраться в причинах смертиактера Дмитрия Марьянова. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1"огласили результаты судебно-медицинской экспертизы.Профессор НИИ Скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шариповознакомился с заключением коллег. "Мне удалось провести расследование по даннымэкспертизы, проведенной санкт-петербургскими судебно-медицинскими экспертами. Выводздесь однозначен, и я с ним не совсем согласен. Они видят, что больной погибаетот кровопотери, они считают, что это травма живота, что его избили. Но если быэто была травма, то пострадала селезенка, она очень хрупкий орган", – объяснилдоктор редакторам ток-шоу "Прямой эфир".Более того, что словам Игоря Шарипова на теле ДмитрияМарьянова не было гематом и кровоподтеков. Медик отметил, что эго питерские коллегиправильно определили разрыв подвздошной вены, однако отверстие в вене возникло не из-за удара в живот."Задняя стенка была повреждена, это повреждение мы не видимтак как оно прикрыто брюшиной. Кровотечение было длительное, порционное.Пошел выброс крови – падает давление, кровь останавливается пока давление в организме опять не поднимется",– продолжил Шарипова.Медик отметил, что Марьянов мог медленно и незаметноистекать кровью в течении недели. Это и было причиной его плохого самочувствия, которое принимали за похмелье."Чисто по-человечески мне его жалко, представляете, как онстрадал. Это и тяжелая анемия, гипоксия, сердечные боли. У него была жажда,которую приняли за признаки похмелья", – сказал профессор.Доктор объяснил,откуда в теле Марьянова появился разрыв, который приблизил его смерть. В сосуд звездыбыла установлена специальная ловушка для тромбов – кава-фильтр.По словам Шарипова,после вживления фильтра необходимо принимать медицинские препараты разжижающие кровяныесгустки, однако Марьянов таблетки, выписанные врачом, не пил. Более того, черездве-три недели после установки необходимо было удалить ловушку для тромбов,однако актер в назначенное время в клинике не появился."Кава-фильтр стал быстро заполнятся. Он уже был неэффективен,он сам стал угрозой для его жизни", – отмечает Игорь Шарипов.Когда артист все же пришел к медикам, те не сразу смогли вынутьловушку из сосуда – фильтр врос в окружающие его ткани."Когда они пыталисьпровести его через бедренную вену, может быть, в это время он дернулся, иловушка травмировала изнутри этот сосуд", – пояснил доктор.Игорь Шарипов уверен, что в ни в одной клинике знаменитость спасти не смогли бы. Напомним,умер в октябре 2017 года. Незадолго до смерти артист лег на реабилитацию вчастный подмосковный центр "Феникс". Звезда пыталась избавиться от алкогольнойзависимости. В клинике артисту стало плохо. Актера отвезли в ближайшуюбольницу и передали врачам, которые констатировали смерть. Ранее сообщалось, что уоторвался тромб.