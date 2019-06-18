Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, с чего Владимир Путин начнет общение со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предложенный бывшим шоуменом вариант оказался бессмысленным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, с чего Владимир Путин начнет общение со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Предложенный бывшим шоуменом вариант оказался бессмысленным.Заявление президента Украины в интервью немецкому изданию Bild о том, что он начнет разговор с Владимиром Путиным со слов об украинской принадлежности Крыма и Донбасса многие сочли не только откровенным хамством, но и бессмысленной затеей. Бывшему шоумену, судя по всему, стоит поучиться ведению переговоров у своих более опытных коллег."Мы видели эти слова президента Украины. У меня нет сомнений, что президент Путин всегда начинает общение с правильных слов", – цитирует официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.При этом заявление Владимира Зеленского не только бестактно, но и направлено явно не тому адресату. "Что касается Донбасса, нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса", – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина."А по Крыму уже особо и говорить нечего", – заключил Дмитрий Песков. Полуостров вернулся в состав России в результате референдума, участие в котором приняли абсолютное большинство жителей региона. Голосование полностью соответствует всем международным нормам и правилам.Крым является неотъемлимым субъектом России как де-юре, так и де-факто. Пока Киев обещает захватить полуостров и в документах называет его территорию своей, на практике он понимает, что никакой связи с регионом у Украины нет. Более того, радикалы относятся к самим крымчанам крайне враждебно.За пять лет, прошедших с референдума, полуостров полностью интегрировался в Россию. Да и жители Донбасса открыто выражают свое желание повторить путь крымчан. Поэтому остается неясным, на какой результат переговоров с Владимиром Путиным надеется Владимир Зеленский, если начинает общение с очевидной неправды.