В ближайшее время на территории Москвы и Московской области будет очень жарко и повысится атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды Фобос Александр ..

В ближайшее время на территории Москвы и Московской области будет очень жарко и повысится атмосферное давление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам Синенкова, давление составит 757 миллиметров ртутного столба. При этом в столичном регионе будет дуть лёгкий южный ветер со скоростью от одного до семи метров в секунду, а температура воздуха может повыситься до 28 градусов тепла, сообщает телеканал "".