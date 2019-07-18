Могила звезды советского кино не облагорожена, хотя со
смерти артистки прошло три года. Сын Натальи Крачковской – Василий – объяснил,
почему не может установить памятник.
Могила звезды советского кино не облагорожена, хотя со
смерти артистки прошло три года. Сын Натальи Крачковской – Василий – объяснил,
почему не может установить памятник.
Легендарная артистка ушла из жизни 3 марта 2016 года на 78
году жизни. У Натальи Крачковской случился инфаркт, ее госпитализировали в Первую
Градскую больницу, однако спасти не смогли.
После похорон сын знаменитости захотел, чтобы мать и отец – Владимир Васильевич, умерший в 1988-м году,
– лежали рядом – на Троекуровском кладбище в
Москве. Однако перевезти останки с одного
погоста на другой оказалось делом хлопотным.
Чиновники не дают разрешения на
перезахоронение. Три года Василий борется, а воз и ныне там. Из-за проволочек с
администрацией на могиле так и не появился памятник: лишь
деревянный крест, да фото в рамке.
"Папа покоится на Преображенском кладбище. Хочу, чтобы теперь он был рядом с мамой… Думал, что проблем с этим не будет, но кругом сплошная бюрократия – не первый месяц бьюсь с чиновниками", – цитирует Василия .
По словам Василия, его знаменитая
мама огромного наследства не оставила – только две квартиры. Апартаменты артистки
на Ленинском проспекте специалисты оценивают всего лишь в восемь миллионов рублей.
Сейчас там проживает внук – Володя. Артистка переписала на
него жилплощадь еще при жизни.