С начала года более 450 предприятий Владимирской и Ивановской областей подключили «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома».

С начала года более 450 предприятий Владимирской и Ивановской областей подключили «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома», а общее количество пользователей сервиса приблизилось к двум тысячам. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года было зарегистрировано 250 новых клиентов. Чаще всего услугу выбирают предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания, службы доставки и строительные компании. Обычно заказчики приобретают от пяти до семи камер.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современное видеонаблюдение — это сложное интеллектуальное решение, которое предполагает не только запись происходящего, но и анализ полученных данных, выявление подозрительных действий и даже предсказание потенциальных рисков. Главное условие для работы всех этих сервисов — качественный интернет. И "Ростелеком” его гарантирует! Широкое покрытие, современная инфраструктура, высокая скорость и стабильность соединения обеспечат бесперебойную работу камерам, установленным на предприятиях любого масштаба. Даже если речь идет об удаленных сельских территориях».Алишер Давлятшоев, владелец сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), Владимирская область:«В нашей сети пунктов выдачи заказов представлены различные маркетплейсы. У каждого из них имеются свои строгие требования к видеонаблюдению, выполнение которых является обязательным. При несоблюдении этих правил на ПВЗ могут быть наложены санкции: от штрафов до расторжения договора. Например, для OZON требуется интеграция камер с комплексом безопасности пункта выдачи, а для "Яндекс Маркет” — круглосуточная видеозапись с высоким разрешением изображения, удаленным доступом и минимальным сроком архивного хранения 90 дней. Для соблюдения всех условий я выбрал услугу "Видеонаблюдение” от компании "Ростелеком”. Можно сказать, мой бизнес растет и расширяется благодаря провайдеру. Сегодня в наших пунктах выдачи функционируют уже 15 камер».Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет организациям контролировать свои объекты в режиме реального времени, обеспечивая надежную защиту и оперативное реагирование на инциденты. Система проста в использовании и интеграции, что делает ее привлекательной для компаний различных отраслей. Сервис можно дополнить модулями видеоаналитики для подсчета числа посетителей, контроля сотрудников на рабочих местах, анализа длины очереди и т.д.Более подробная информация об услуге — на «Ростелекома» или по телефону 8 800 300 67 95.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.