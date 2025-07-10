Об этом сообщили в СУ СКР по Владимирской области.

В Кольчугино 67-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности за наркотики. Об этом сообщили в СУ СКР по Владимирской области.Следствие установило, что в 2024 году мужчина обнаружил коноплю на своем участке, собрал, высушил и измельчил ее. Часть наркотика пенсионер употребил, а остальное решил продать. При задержании у него изъяли более 30 граммов готовой к употреблению марихуаны и более 5,6 кг частей конопли.Пытаясь избежать уголовного преследования, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 500 тысяч рублей. На следующий день сожительница задержанного, по его просьбе, передала полицейскому 300 тысяч рублей. Незаконные действия были пресечены, деньги изъяты.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за покушение на дачу взятки сотруднику полиции в крупном размере и за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере. Следствие завершено, дело передано в суд.