Об этом сообщили в СУ СКР по Владимирской области.
В Кольчугино 67-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался подкупить полицейского, чтобы избежать ответственности за наркотики. Об этом сообщили в СУ СКР по Владимирской области.
Следствие установило, что в 2024 году мужчина обнаружил коноплю на своем участке, собрал, высушил и измельчил ее. Часть наркотика пенсионер употребил, а остальное решил продать. При задержании у него изъяли более 30 граммов готовой к употреблению марихуаны и более 5,6 кг частей конопли.
Пытаясь избежать уголовного преследования, мужчина предложил полицейскому взятку в размере 500 тысяч рублей. На следующий день сожительница задержанного, по его просьбе, передала полицейскому 300 тысяч рублей. Незаконные действия были пресечены, деньги изъяты.
В отношении мужчины возбуждены уголовные дела за покушение на дачу взятки сотруднику полиции в крупном размере и за покушение на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере. Следствие завершено, дело передано в суд.