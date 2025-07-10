Повалены деревья и отключено электричество.

Владимирская область пережила сильный ураган, вызванный пришедшим из Подмосковья комплексом непогоды: сильным дождем, грозой и ветром, порывы которого достигали 20 м/с. Последствия разгула стихии ощущаются в разных районах области.В Киржачском районе молния попала в жилой дом, однако, по словам местных жителей, обошлось без пострадавших. В ликвидации пожара принимали участие местные жители.На дороге в районе Александрова образовался затор из-за упавших деревьев. По свидетельству очевидцев, некоторые препятствия удалось объехать, но часть водители устраняли самостоятельно, распиливая деревья и убирая их с проезжей части.В Александровском районе ветер повалил рекламный щит, а в самом районном центре упавшее дерево оборвало электропровода, что привело к перекрытию дороги и отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов.Местные жители сообщали о перебоях с электричеством в социальных сетях.