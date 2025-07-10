Общий объем проверочных работ не должен превышать 10% учебного времени по предмету.

С 1 сентября в российских школах вводятся ограничения по времени на контрольные работы. Это коснется и Владимирской области. Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, теперь они должны занимать не более одного-двух уроков. На практические работы отводится один урок. Общий объем проверочных работ не должен превышать 10% учебного времени по предмету.Ранее министерство также упорядочило объем домашних заданий:⦁ 1 класс – до 1 часа⦁ 2-3 класс – до 1,5 часов⦁ 4 класс – до 2 часов«Эти меры направлены на снижение нагрузки на учащихся и повышение эффективности учебного процесса», — уточнил депутат ГосДумы Игорь Игошин в своих соцсетях.