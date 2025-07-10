Общая стоимость работ составила более 45 миллионов рублей.

Во Владимирской области завершился капитальный ремонт Головинской и Муромцевской врачебных амбулаторий в Судогодском районе. Общая стоимость работ составила более 45 миллионов рублей. Обновление стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая в этом году перешла в наиональный проект «Продолжительная и активная жизнь».В Головинской амбулатории, обслуживающей около 5 тысяч человек, заменили кровлю, создали отдельные входные группы для пациентов с ОРВИ и детей, выделили отдельный процедурный кабинет для детей, обновили инженерные коммуникации и электрику, отремонтировали полы и провели перепланировку.В Муромцевской амбулатории, обслуживающей более 3300 жителей, капитально отремонтировали фундамент, отмостки, входную группу, запасные выходы и пожарную лестницу. Внутри обновили кабинеты и коридоры, установили пожарную сигнализацию и приобрели новую мебель.Главный врач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов отметил, что такие обновления важны для улучшения условий работы медиков и создания комфортной обстановки для пациентов.