Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

В Петушинском районе Владимирской области возбуждено уголовное дело против местного жителя, который повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Заместитель прокурора района утвердил обвинение по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за подобное нарушение при наличии судимости.Согласно материалам дела, в мае 2024 года мужчина, ранее осужденный за пьяную езду, снова сел за руль Kia Sportage в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками ГИБДД за создание угрозы безопасности дорожного движения. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.Дело направлено в Петушинский районный суд. Автомобиль помещен на штрафстоянку, а обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Суд также рассмотрит вопрос о возможной конфискации автомобиля Kia Sportage в пользу государства.Подобные случаи, когда рецидивисты подвергают риску не только свою свободу, но и имущество, не единичны. Законодательство позволяет изымать транспортные средства у пьяных водителей, совершивших повторное правонарушение, и суды все чаще применяют данную меру. Окончательное решение по делу будет принято судом.