Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

Владимирская полиция возбудила уголовное дело против 50-летнего местного жителя, подозреваемого в нарушении миграционных правил.По данным УМВД, мужчина в конце 2024 года за деньги оформил через МФЦ уведомления о прибытии для девяти иностранцев, указав в качестве их места жительства свою квартиру.Следствие установило, что иностранные граждане фактически в квартире не проживали. Факт фиктивной регистрации был выявлен полицией в ходе профилактической проверки.Подозреваемый признал свою вину. Дальнейшую судьбу дела решит суд.