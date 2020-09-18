Жители США собрали более 50 миллионов доллара для покупки тела вождя народов Владимира Ленина. Автором идеи выступил художник Дэвид Датун. Датун намерен перевезти труп Ленина в Вашингтон ..

Жители США собрали более 50 миллионов доллара для покупки тела "вождя народов" Владимира Ленина. Автором идеи выступил художник Дэвид Датун.Датун намерен перевезти труп Ленина в Вашингтон и возвести там копию мавзолея. Инициатива вызвала негодование главы КПРФ Геннадия Зюганова, который приравнял сделку к "торговле историей", что, по его мнению, является предательством родины. В ответ художник напомнил, что советский лидер является вождем не только советского, но и мирового пролетариата, сообщает