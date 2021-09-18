Тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) рассказал о работе системы для слабовидящих избирателей.
Тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования (ДЭГ) рассказал о работе системы для слабовидящих избирателей.
К выборам в Госдуму систему дистанционного голосования доработали. Теперь граждане со слабым зрением могут отдать свой голос без посторонней помощи.
Тестировщик системы ДЭГ Алексей Любимов рассказал, что раньше слабовидящие могли проголосовать лишь с помощью третьих лиц – друзей, родственников или сотрудников избирательных участков.
Фактически это было нарушение процедуры, объяснил он. "Теперь я могу проголосовать без привлечения третьих лиц", – отметил Любимов.
К выборам в Госдуму в столице подготовили более 230 участков с материалами для слабовидящих, сообщает телеканал .
Дистанционное голосование проходит до 20 часов вечера 19 сентября. На него записалось около двух миллионов москвичей. На утро 18 сентября такой возможностью воспользовались уже более 1,3 миллиона человек.
Избиратели и эксперты отмечают удобство электронных выборов. Проголосовать можно в любое время суток, система ДЭГ надежно защищена от нарушений.
Онлайн проголосовали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин.
Голосующие онлайн участвуют в розыгрыше ценных призов – квартир, машин и сертификатов. Первые победители утром 18 сентября.
Выборы в Государственную Думу проходят с 17 по 19 сентября. В Москве также выбирают депутатов Мосгордумы и совета депутатов района Щукино.