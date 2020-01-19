Дана Борисова не обделена вниманием противоположного пола. Потерявшие голову от красоты телеведущей мужчины готовы на многое.

Дана Борисова не обделена вниманием противоположного пола. Потерявшиеголову от красоты телеведущей мужчины готовы на многое.Один из поклонников, например, пообещал оплатить звезде билетына самолет бизнес-классом, самый дорогой отель и перевести 300 тысяч рублей насчет. Мужчина планировал провести три дня в компании Даны Борисовой.Знаменитость от щедрого предложения, естественно, отказалась.Она поделилась перепиской с подписчиками личного инстаграм-аккаунта.Сообщение незнакомца Борисову позабавило. Особенно Данурассмешило то, что обратно, по замыслу поклонника, она должна лететь чартернымрейсом. Наверное, пылкий ухажер испугался, что ему не хватит денег.Напомним, сейчас погружена в решение семейногоконфликта. У ведущей не ладятся отношения с дочерью подростком Полиной. Пословам людей из окружения теледивы, девочке не хватает маминой заботы. Онавсячески привлекает к себе внимание, причем делает это весьма эксцентрично."Я помирилась с Полиной в очередной раз. Вчера дочка самаприехала ко мне и предложила мировую. Ох, это уже не первый раз. Не понимаю,зачем нужен был этот спектакль с полицией? Наверное, это вопросы к ее папе. Ксчастью, сейчас все хорошо", – прокомментировала конфликт с дочерью