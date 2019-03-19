Продюсер, супруг певицы Валерии сделал откровенное заявление по полуострову. Иосиф Пригожин вызвал своими высказываниями гнев в Незалежной.
Продюсер, супруг певицы Валерии сделал откровенное заявление по полуострову. Иосиф Пригожин вызвал своими высказываниями гнев в Незалежной.
Иосиф Пригожин заявил, что признание крымского референдума было
внутренней потребностью России. По его словам, наши соотечественники прекрасно
понимали, чем могло закончиться для полуострова пребывание в составе Украины
после госпереворота в Киеве.
Иосиф Пригожин отметил, что "мы бы получили
просто второй Донбасс, если не первый". "Мы поддержали референдум пять лет назад, мы в Крым ездили
на протяжении 25-30 лет, мы знаем, что происходило", – цитирует продюсера "ПолитНавигатор".
Он добавил, что в Крыму есть российский флот и большое количество русскоязычной
аудитории.
"Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление
пришедших революционеров на Украине", – заявил . Супруг певицы
Валерии также отметил, что это "была внутренняя потребность, был испуг за наших
людей, … за всю страну".
Такие высказывания вызвали гнев украинцев. В комментариях в Сети
они оставили свои едкие, негативные отзывы на эту тему. "Вот же падаль...", -
один из самых цензурных из них. Кроме того, в украинских изданиях материалы словах
собрали массу дизлайков.