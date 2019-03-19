Продюсер, супруг певицы Валерии сделал откровенное заявление по полуострову. Иосиф Пригожин вызвал своими высказываниями гнев в Незалежной.

Продюсер, супруг певицы Валерии сделал откровенное заявление по полуострову. Иосиф Пригожин вызвал своими высказываниями гнев в Незалежной.Иосиф Пригожин заявил, что признание крымского референдума быловнутренней потребностью России. По его словам, наши соотечественники прекраснопонимали, чем могло закончиться для полуострова пребывание в составе Украиныпосле госпереворота в Киеве.Иосиф Пригожин отметил, что "мы бы получилипросто второй Донбасс, если не первый". "Мы поддержали референдум пять лет назад, мы в Крым ездилина протяжении 25-30 лет, мы знаем, что происходило", – цитирует продюсера "ПолитНавигатор".Он добавил, что в Крыму есть российский флот и большое количество русскоязычнойаудитории."Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управлениепришедших революционеров на Украине", – заявил . Супруг певицыВалерии также отметил, что это "была внутренняя потребность, был испуг за нашихлюдей, … за всю страну".Такие высказывания вызвали гнев украинцев. В комментариях в Сетиони оставили свои едкие, негативные отзывы на эту тему. "Вот же падаль...﻿", -один из самых цензурных из них. Кроме того, в украинских изданиях материалы словахсобрали массу дизлайков.