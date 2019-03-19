Президент России Владимир Путин в беседе с общественностью Крыма и Севастополя неожиданно перешел на украинский язык. Речь главы российского государства на мове довела украинцев до исступления.
Президент России Владимир Путин в беседе с общественностью Крыма и Севастополя неожиданно перешел на украинский язык. Речь главы российского государства на мове довела украинцев до исступления.
Президент отметил, что между народами России и Незалежной
вражды нет, недопонимание есть только в отношении руководства Украины. С ними
каши не сваришь, добавил Путин.
Некоторые действия Киева, по словам президента, вызывают
"оторопь и недоумение". "Так и хочется спросить
по-украински: "С глузду зъихав чи шо?" – "С ума сошел?",
– приводит слова президента .
Жители Незалежной крайне нервно отреагировали на украинскую
речь президента. В комментариях на новостных ресурсах украинцы не стеснялись в
выражениях. "Живет в своем собственном мире и надеется затащить в него
окружающих", – написала комментатора dichting olga.
Другие заявили, что слова вызывают у них
"чувство гадливости и омерзения". А третьи и вовсе отправили главу
российского государства "на хутор бабочек ловить".
Украинцы внимательно следят чуть ли не за каждым шагом
российского лидера и не упускают возможности отпустить в его адрес ехидные и
оскорбительные комментарии. Недавно истерику жителей Незалежной вызвали слова
немецкого журналиста Герхарда Гнаука.
Корреспондент одного из влиятельных европейских изданий
признался, что в Старом Свете опасаются Дональда Трампа. Зато хорошо относятся
к . Произнеся такие слова, журналист выставил себя дураком,
заявили украинцы.