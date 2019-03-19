Президент России Владимир Путин в беседе с общественностью Крыма и Севастополя неожиданно перешел на украинский язык. Речь главы российского государства на мове довела украинцев до исступления.

Президент России Владимир Путин в беседе с общественностью Крыма и Севастополя неожиданно перешел на украинский язык. Речь главы российского государства на мове довела украинцев до исступления.Президент отметил, что между народами России и Незалежнойвражды нет, недопонимание есть только в отношении руководства Украины. С нимикаши не сваришь, добавил Путин.Некоторые действия Киева, по словам президента, вызывают"оторопь и недоумение". "Так и хочется спроситьпо-украински: "С глузду зъихав чи шо?" – "С ума сошел?",– приводит слова президента .Жители Незалежной крайне нервно отреагировали на украинскуюречь президента. В комментариях на новостных ресурсах украинцы не стеснялись ввыражениях. "Живет в своем собственном мире и надеется затащить в негоокружающих", – написала комментатора dichting olga.Другие заявили, что слова вызывают у них"чувство гадливости и омерзения". А третьи и вовсе отправили главуроссийского государства "на хутор бабочек ловить".Украинцы внимательно следят чуть ли не за каждым шагомроссийского лидера и не упускают возможности отпустить в его адрес ехидные иоскорбительные комментарии. Недавно истерику жителей Незалежной вызвали слованемецкого журналиста Герхарда Гнаука.Корреспондент одного из влиятельных европейских изданийпризнался, что в Старом Свете опасаются Дональда Трампа. Зато хорошо относятсяк . Произнеся такие слова, журналист выставил себя дураком,заявили украинцы.