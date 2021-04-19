Блогер Алексей Навальный продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Врачи регулярно его осматривают и проводят клинико-лабораторные исследования анализов.

Блогер Алексей Навальный продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области. Врачи регулярно его осматривают и проводят клинико-лабораторные исследования анализов.В конце марта Алексей Навальный объявил голодовку и требовал пустить к нему независимого врача. Источник "Известий" в управлении ФСИН России по Владимирской области сообщил, что блогера посещали гражданские специалисты: например, терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог.Осужденному делали МРТ, УЗИ, ЭКГ. Также была проведена электронейромиография нижних конечностей, потому что он жаловался на онемение ног. В итоге Навальному был назначен курс капельниц с глюкозой, белками, аскорбиновой кислотой, витаминами B1, B6 и B12. Источник издания отметил, что это было сделано с согласия блогера.Ранее стало известно, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных. В местном управлении ФСИН России отметили, что состояние блогера оценивается как удовлетворительное.Несколько недель назад было объявлено о переводе Алексея Навального в медико-санитарную часть. Тогда у осужденного были симптомы респираторного заболевания. У блогера была высокая температура. Коронавирусной инфекции и признаков туберкулеза в его организме обнаружено не было.Напомним, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" заменил на реальный из-замногочисленных нарушений испытательного срока. Блогер был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.