19.05.2019

2019-05-19 17:31:00

17 раненых: в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв

17 человек ранены в результате взрыва рядом с туристическим автобусом в Египте. ЧП произошло неподалеку от музея в районе пирамид в Каире.



Сообщается, что среди пострадавших россиян нет. Ранеными числятся 10 египтян и 7 южноафриканцев, передает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".