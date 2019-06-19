Знаменитость впервые стала матерью. Радостным событием актриса Ирина Медведева поделилась на своей странице в Instagram.

Знаменитостьвпервые стала матерью. Радостным событием актриса Ирина Медведева поделилась насвоей странице в Instagram.Звезда шоу"Шесть кадров" родила мальчика. Немногие знали о том, что артистка ждет ребенка.Сама Ирина Медведева предпочитала не афишировать данный факт.Наконец-то,когда счастливое событие произошло, артистка поделилась счастливым событием споклонниками. "Я мама, это мальчик", – коротко подписала снимок с малышом наруках Ирина Медведева. Фото сделано в роддоме Парижа.Лицо малыша звездазакрыла улыбающимся смайликом. Отцом ребенка является французский бизнесменГийом, за которого актриса вышла замужлетом прошлого года.Поклонники тут же принялись поздравлять молодуюмамочку. "Поздравляю!) родная моя!) какое счастье" (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "Ехууу дорогая, поздравляю вашупрекрасную семью", "Поздравляю. Открыла Инстаграм и первое фото ваше.Так на душе тепло стало. Пусть сыночек растет здоровым и все у него в жизниполучится", – прокомментировали новость пользователи соцсети.– белорусскаяи российская актриса, певица и телеведущая, наиболееизвестна как участница популярного скетч-шоу "Шесть кадров" и исполнительницаглавных ролей в комедиях "Большая ржака!" и "Муж счастливой женщины".