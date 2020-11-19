В областной столице борются с последствиями утреннего снегопада.

Утром 19 ноября областной центр засыпало снегом. Центр управления городскими дорогами вывел на уборку улиц и тротуаров 50 единиц техники и 78 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Владимира.С 6:00 колонна автомашин чистит от снега и наледи основные дороги города. Проезжую часть активно засыпают песко-соляной смесью. Около 7:00 город накрыла вторая волна осадков. Во избежание заторов и пробок второе прохождение спецтехники намечено после окончания часа пик.«В настоящее время убираются второстепенные улицы Владимира, в том числе во всех отдалённых микрорайонах и присоединенных территориях», - добавили в пресс-службе горадминистрации.Отдельное внимание уделяется пешеходным дорожкам. Тротуары обрабатываются противогололёдные средствами, проводится ручная и механическая уборка снега. В первую очередь ЦУГД чистит остановки, центральные улицы, лестницы и проходы к объектам соцсферы.«Напоминаем, что за уборку придомовых территорий отвечают управляющие компании, а за площадки, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям, - их собственники или арендаторы», - пояснили чиновники.«С начала ноября утверждён круглосуточный график работы техники и сотрудников. Позвонить в «Центр управления городскими дорогами» можно по телефону 47-90-94 с 6.30 до 16.00, а также на сотовый круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49», - добавил заместитель директора муниципального «ЦУГД» Николай Дятлов.Жаловаться на качество и оперативность работы «управляшек» можно по телефону: 53-26-30 с 08:30 до 17:00 в рабочие дни, а по номеру «05» - круглосуточно.