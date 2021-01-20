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<a href="https://33live.ru/novosti/20-01-2021-chislo-zarazivshixsya-covid-19-rossiyan-vyroslo-na-21-tysyachu.html" target="_blank">Число заразившихся COVID-19 россиян выросло на 21 тысячу</a> - Оперативный штаб опубликовал в среду новые данные о заболеваемости COVID-19 в России. Второй день подряд лидером среди регионов по числу инфицированных является Санкт-Петербург.