Россияне, уже сделавшие прививку от коронавируса, все равно могут заразиться новым штаммом COVID-19 в том случае, если у них проблемы с иммунитетом или низкие титры.

Россияне, уже сделавшие прививку от коронавируса, все равно могут заразиться новым штаммом COVID-19 в том случае, если у них проблемы с иммунитетом или низкие титры.Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он напомнил, что сейчас россияне столкнулись с новой мутацией индийского штамма, так называемой Дельтой. По его словам, она более агрессивна и тяжелее протекает, а также гораздо быстрее проникает в организм.При этом градоначальник подчеркнул, что иммунитета, способного защитить человека от уханьского штамма коронавируса, для защиты от индийского недостаточно. То есть, чтобы противостоять Дельте,уровень иммунитетадолжен быть в два раза выше. Именно поэтому на сегодняшний день зачастую заражаются даже те, кто уже переболел, или сделал прививку.Собянин пояснил, что, таким образом, те, кто не заразился бы прошлым штаммом COVID-19 из Уханя, сейчас, при индийском штамме, могут заболеть. Чтобы этого не произошло, человек должен иметь уровень иммунитета в два раза выше по сравнению с китайским штаммом. Именно поэтому среди сделавших прививку граждан есть случаи заражения индийским штаммом. Как правило, это касается тех, кто уже давно прошел вакцинацию, так как у этих граждан падают титры. Поэтому, по мнению мэра Москвы, им необходима ревакцинация.В столице сделать прививку может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе поликлиник. Для этого нужно предварительно записаться на вакцинацию. Получить прививку без записи можно благодаря работе выездных бригад.