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<a href="https://33live.ru/novosti/20-08-2019-moskovskie-shkolniki-za-polgoda-besplatno-posetili-muzei-pochti-300-tysyach-raz.html" target="_blank">Московские школьники за полгода бесплатно посетили музеи почти 300 тысяч раз</a> - Портал мэра и правительства Москвы сообщает, что с января по июнь столичные школьники почти 300 тысяч раз бесплатно посетили музеи и выставочные залы, воспользовавшись картой москвича и картой "Москвенок".