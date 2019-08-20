Портал мэра и правительства Москвы сообщает, что с января по июнь столичные школьники почти 300 тысяч раз бесплатно посетили музеи и выставочные залы, воспользовавшись картой москвича и картой "Москвенок".
Музей космонавтики стал
с
амым популярным по посещаемости
. Его школьники посетили 36 967 раз. В тройку лидеров также Дарвиновский музей (30 877 посещений) и Биологический музей имени Тимирязева (17 545 посещений).
Также дети активно посещали Пушкинский музей (17 954), Музей Москвы (13 715), Музей обороны Москвы (11 341), "Царицыно" (10 192), усадьбу Кусково (8160), Дом Гоголя (7461) и музейно-мемориальный комплекс "История танка Т-34" (7623).
Такой интерес к музеям вызван программой "Музеи – детям". Школьники могут бесплатно посещать 91 культурную площадку. Их список опубликован на портале mos.ru.
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