Ознакомившись с интервью Регины Тодоренко известный блогер Лена Миро пришла в изумление. Телеведущая рассказала журналистам, что ее муж – певец Влад Топалов – не всегда выбирает выражения.

Ознакомившись с интервью Регины Тодоренко известный блогерЛена Миро пришла в изумление. Телеведущая рассказала журналистам, что ее муж – певецВлад Топалов – не всегда выбирает выражения."Он иногда скажет как отрежет. И бывает может так грубообидеть, кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжелодается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – "Союз непохожих" поИцхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее", – процитировала Регину Тодоренко удивленнаяЛена Миро.В своем ЖЖ обозревательница отметила, что брак Тодоренко и Топалова– это не союз непохожих, как кажется Регине, а "союз хама и терпилы". По мнению Миро, только так можно охарактеризоватьотношения, в которых женщина читает литературу, чтобы поскорее притереться кгрубияну."Мне кажется, терпила – очень хорошее определение для такойженщины", – рассудила блогер.Лена отметила, что в этом отношении очень похожа напевицу Дакоту. Муж последней – вокалист Влад Соколовский – всю их совместную жизнькрутил романы на стороне, меняя женщин как перчатки."Девки, почему вы позволяете мужчинам вам грубить? Во имякакой такой великой цели состоите в отношениях с хамами? Зачем живете под однойкрышей с мужчинами, которые могут вас обозвать, обидеть, унизить?" – не можетпонять Лена Миро.