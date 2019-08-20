Ознакомившись с интервью Регины Тодоренко известный блогер
Лена Миро пришла в изумление. Телеведущая рассказала журналистам, что ее муж – певец
Влад Топалов – не всегда выбирает выражения.
Ознакомившись с интервью Регины Тодоренко известный блогер
Лена Миро пришла в изумление. Телеведущая рассказала журналистам, что ее муж – певец
Влад Топалов – не всегда выбирает выражения.
"Он иногда скажет как отрежет. И бывает может так грубо
обидеть, кажется, ну почему так? Я принимаю его и стараюсь. Очень-очень тяжело
дается нам этот процесс. Мы даже вместе книги читаем – "Союз непохожих" по
Ицхаку Адизесу, чтобы притереться гораздо быстрее", – процитировала Регину Тодоренко удивленная
Лена Миро.
В своем ЖЖ обозревательница отметила, что брак Тодоренко и Топалова
– это не союз непохожих, как кажется Регине, а "союз хама и терпилы". По мнению Миро, только так можно охарактеризовать
отношения, в которых женщина читает литературу, чтобы поскорее притереться к
грубияну.
"Мне кажется, терпила – очень хорошее определение для такой
женщины", – рассудила блогер.
Лена отметила, что в этом отношении очень похожа на
певицу Дакоту. Муж последней – вокалист Влад Соколовский – всю их совместную жизнь
крутил романы на стороне, меняя женщин как перчатки.
"Девки, почему вы позволяете мужчинам вам грубить? Во имя
какой такой великой цели состоите в отношениях с хамами? Зачем живете под одной
крышей с мужчинами, которые могут вас обозвать, обидеть, унизить?" – не может
понять Лена Миро.