С 1 августа, после перераспределения лимитов между субъектами Российской Федерации, региональный филиал Россельхозбанка возобновил приём заявок на получение сельской ипотеки

С начала 2020 года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» во Владимирской области стартовала программа сельской ипотеки.Программа пользуется популярностью у жителей региона. Она позволяет получить кредит на приобретение готового жилья или построить новое в сельской местности под минимальный банковский процент – не более 3 процентов годовых. Выдавать льготные кредиты могут системно значимые кредитные организации и АО «ДОМ.РФ». В нашей области флагманом сельской ипотеки выступает региональный филиал АО «Россельхозбанк», получивший на 2020 год по этой программе более 90 процентов годового лимита федеральных средств.- За всё время действия программы было заключено более 100 ипотечных кредитных договоров объёмом около 190 млн рублей. Годовой лимит, установленный Владимирской области федеральным центром, был полностью освоен, из-за чего нам пришлось приостановить приём заявок. С 1 августа, после перераспределения лимитов между субъектами Российской Федерации, региональный филиал Россельхозбанка возобновил приём заявок на получение сельской ипотеки, – подчеркнул первый заместитель Губернатора Александр Ремига.Заявки на сельскую ипотеку продолжают приниматься. Одним из основных условий выдачи льготного кредита является приобретение жилья на сельских территориях и агломерациях, включающие в том числе малые города с числом жителей не более 30 тыс. человек, которые соответствуют критериям госпрограммы. Актуальный перечень таких территорий размещён на сайте Департамента сельского хозяйства Владимирской области.Отметим, что программа сельской ипотеки рассчитана до конца 2022 года, в настоящее время Правительство России рассматривает возможность её продления.В связи с популярностью среди жителей Владимирской области сельской ипотеки, в Минсельхоз России Департамент сельского хозяйства направил предложения об увеличении в три раза объёма финансирования для нашей области по льготной сельской ипотеке на 2021 год.