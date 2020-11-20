Роспотребнадзор закрыл дорогую клинику Чайка, расположенную на Пресненской набережной в Москве. Она находилась в деловом центре Москва-Сити, известном благодаря своим небоскребам. В ..

Роспотребнадзор закрыл дорогую клинику "Чайка", расположенную на Пресненской набережной в Москве. Она находилась в деловом центре "Москва-Сити", известном благодаря своим небоскребам.В ведомстве пояснили, что в медучреждении провели 19 тестов на COVID-19, но не сообщила об этом в Роспотребнадзор, что могло способствовать распространению коронавируса. Представители надзорного органа отметили, что запрет на деятельность клиники носит временный характер: она не сможет обслуживать пациентов три месяца, передает телеканал "".