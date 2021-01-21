Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Мэр города Сергей Собянин сообщил о смягчении ряда ограничений.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-01-2021-sobyanin-obyavil-o-smyagchenii-ogranichenij-v-moskve-podrobnosti.html" target="_blank">Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве – подробности</a> - Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Мэр города Сергей Собянин сообщил о смягчении ряда ограничений.
[url=https://33live.ru/novosti/21-01-2021-sobyanin-obyavil-o-smyagchenii-ogranichenij-v-moskve-podrobnosti.html]Собянин объявил о смягчении ограничений в Москве – подробности[/url] - Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Мэр города Сергей Собянин сообщил о смягчении ряда ограничений.