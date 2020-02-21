Российского актера Николая Тонского нашли мертвым в его квартире в Москве. Артисту было 52 года, сообщает . Тонский сыграл главную роль в фильме Виктора Волкова Триста лет спустя, в котором ..

Российского актера Николая Тонского нашли мертвым в его квартире в Москве. Артисту было 52 года, сообщает .Тонский сыграл главную роль в фильме Виктора Волкова "Триста лет спустя", в котором действия знаменитых "Трех мушкетеров" были перенесены в Россию 90-х годов в шутливой форме. Также он появился в фильмах "Особенности русской бани" и "Шоу-бой". СМИ сообщили, что несколько лет назад актер попал в аварию, после которой не смог до конца оправиться.