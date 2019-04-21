Дочь Алсу исполнила песню Юлии Началовой на шоу Голос.Дети. Многие поклонники покойной исполнительницы осудили решение девочки.

Дочь Алсу исполнила песню Юлии Началовой на шоу "Голос.Дети". Многие поклонники покойной исполнительницы осудили решение девочки.В прошлом выпуске популярного телепроекта член жюри Светлана Лобода отправила Микеллу Абрамову домой. Фанаты вступились за юную певицу, однако эксперт отказалась поменять свое решение. Тогда телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что у нескольких выбывших участников есть шанс попасть в финал песенного конкурса, выступив в дополнительном этапе. Среди счастливчиков и оказалась наследница Алсу.Для конкурса девочка выбрала композицию певицы Юлии Началовой"Герой не моего романа". Решение наследницы Алсу раскритиковали поклонники умершей звезды. По их мнению, Микелла Абрамова не имеет права исполнять такую серьезную песню на сцене. "Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло", "Как можно маленькой девочке петь такую серьезную песню", "Неудачный выбор, Микелла не справилась" – приводит слова комментаторов .Материал дополняется.