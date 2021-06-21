ФАС усмотрело нарушение закона о конкуренции при организации перевозок.

УФАС по Владимирской области выявило нарушение закона о конкуренции при заключении контрактов на обслуживание автобусных маршрутов. ﻿По результатам проверки антимонопольщики потребовали до 15 июля провести конкурс по определению перевозчика на трёх маршрутах - 11С, 25,27. ﻿Сейчас управление транспорта городской администрации готовит конкурсную документацию. После завершения работ в этом направлении будут определены даты проведения конкурсов.Напомним, что на минувшей неделе обслуживание ещё шести рейсов. Вместо четырёх из них сейчас введены . Всего с начала года у компании осталось 2 из 20 маршрутов.