В марте у исполнителя роли султана Сулеймана в
сериале Великолепный век появился второй ребенок. Супруга Халита Эргенча, 37-летняя
актриса Бергюзар Корель, наслаждается материнством.
В марте у исполнителя роли султана Сулеймана в
сериале "Великолепный век" появился второй ребенок. Супруга Халита Эргенча, 37-летняя
актриса Бергюзар Корель, наслаждается материнством.
Эргенч и Корель стали мужем и женой в августе 2009 года. В феврале
2010-го Бергюзар подарила актеру сына Али. Не так давно в семье звезды сериала "Великолепный
век" вновь произошло прибавление: супруга родила Халиту еще одного
наследника – сына, которого назвали Ханом.
Корель посвятила себя уходу за младенцем.
37-летняя артистка не скрывает, что появление второго ребенка сделало ее
счастливой. Накануне в личном микроблоге жена экранного султана
Сулеймана опубликовала трогательное фото. На снимке можно увидеть Бергюзар
и крохотную ручку ее младшего отпрыска.
Артистка призналась, что с волнением ждала
появления на свет каждого из своих детей. Корель счастлива, что сыновья
выбрали ее в качестве матери. Беременность турецкая знаменитость назвала
чудом. "Тогда я нуждалась только в поддержке, молитве и вере", – отметила
супруга актера.
Напомним, что Корель и Эргенч вместе снимались в сериале "Великолепный
век". Артистке досталась второстепенная роль, а ее избранник
исполнял одну из главных.
12 Июл 2020 в 3:48 PDT
Работа в теленовелле о жизни султана Сулеймана стала
испытанием для брака Бергюзар и Халита. Актриса очень ревновала
мужа к его партнерше Мерьем Узерли. Эргенч и его коллега так правдоподобно
изображали страсть на площадке, что у Корель появились сомнения в верности любимого.
Как-то раз у супруги Халита Эргенча сучилась истерика прямо на съемочной площадке
. Актриса увидела сцену, в которой ее муж целуется с Мерьем
Узерли, и не смогла сдержать слез.