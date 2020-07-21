В марте у исполнителя роли султана Сулеймана в сериале Великолепный век появился второй ребенок. Супруга Халита Эргенча, 37-летняя актриса Бергюзар Корель, наслаждается материнством.

В марте у исполнителя роли султана Сулеймана всериале "Великолепный век" появился второй ребенок. Супруга Халита Эргенча, 37-летняяактриса Бергюзар Корель, наслаждается материнством.Эргенч и Корель стали мужем и женой в августе 2009 года. В феврале2010-го Бергюзар подарила актеру сына Али. Не так давно в семье звезды сериала "Великолепныйвек" вновь произошло прибавление: супруга родила Халиту еще одногонаследника – сына, которого назвали Ханом.Корель посвятила себя уходу за младенцем.37-летняя артистка не скрывает, что появление второго ребенка сделало еесчастливой. Накануне в личном микроблоге жена экранного султанаСулеймана опубликовала трогательное фото. На снимке можно увидеть Бергюзари крохотную ручку ее младшего отпрыска.Артистка призналась, что с волнением ждалапоявления на свет каждого из своих детей. Корель счастлива, что сыновьявыбрали ее в качестве матери. Беременность турецкая знаменитость назвалачудом. "Тогда я нуждалась только в поддержке, молитве и вере", – отметиласупруга актера.Напомним, что Корель и Эргенч вместе снимались в сериале "Великолепныйвек". Артистке досталась второстепенная роль, а ее избранникисполнял одну из главных.12 Июл 2020 в 3:48 PDTРабота в теленовелле о жизни султана Сулеймана сталаиспытанием для брака Бергюзар и Халита. Актриса очень ревноваламужа к его партнерше Мерьем Узерли. Эргенч и его коллега так правдоподобноизображали страсть на площадке, что у Корель появились сомнения в верности любимого.Как-то раз у супруги Халита Эргенча сучилась истерика прямо на съемочной площадке. Актриса увидела сцену, в которой ее муж целуется с МерьемУзерли, и не смогла сдержать слез.