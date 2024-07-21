Эти артисты хотели почувствовать себя акулами бизнеса, но столкнулись с жестокой реальностью.

Эти артисты хотели почувствовать себя акулами бизнеса, но столкнулись с жестокой реальностью.Это только кажется, что представители шоу-бизнеса зарабатывают баснословные суммы. Некоторым все же не хватает зарплаты, поэтому они принимают решение открыть свое собственное дело, порой ничего в этом не понимая. Как следствие – потеря денег, долги и закрытие. Предлагаем посмотреть на знаменитостей, которые не смогли справиться с буйным течением жесткого мира бизнес-империи.Ольга БузоваЗнаменитая блондинка пошла самым легким путем и решила выпустить книгу о своем жизненном пути. Но стоимость творческого опуса Бузовой под названием "Цена счастья" оказалась заоблачной для простых фанатов. После развода певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым спрос на книгу и вовсе упал.После этого она решила наладить выпуск собственной линии одежды, но мерч и так не особо пользовался спросом, а вскоре принес Ольге большие денежные убытки.Но Бузова не оставляла попытки стать бизнесвумен и открыла сеть заведений Buzfood. Ресторанный бизнес не задался с самого начала. Посетителей в Buzfood практически не было. В 2020 года Ольга была вынуждена закрыть заведение. Как итог – минус около 20 млн рублей.Николай Басков"Золотой голос России" тоже пробовал себя в качестве бизнесмена. Он открывал собственный клуб Baskov Сlub, который прогорел из-за неудачного местоположения и высоких цен.Затем Басков основал собственную линию нижнего белья Natural Blonde, но ушли всего две модели: одну выкупила Дана Борисова, вторую подарили Филиппу Киркорову. Звезды не стали выстраиваться в очередь, а простым гражданам такое было не по карману.Наташа КоролеваИсполнительница хита "Желтые тюльпаны" пошла другим путем. Королева открыла фитнес-зал в центре Москвы. Спортивное заведение проработало 3 года и начало приносить убытки. Чтобы совсем не прогореть, зал пришлось закрыть.После этого у нее остались несколько салонов красоты, которые также ушли в минус в период пандемии.