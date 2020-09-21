С 21 сентября также приостанавливается действие программы вывозных рейсов.

Россия с понедельника частично возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, прерванное весной этого года на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее решение было обнародовано в пятницу в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Распоряжение правительства подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 20 сентября.Согласно информации на сайте правительства РФ, полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю в Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия) и Минск (Белоруссия). Также с 27 сентября будут возобновлены рейсы в Сеул (Южная Корея).На данный момент ни один из российских перевозчиков официально не заявлял о старте полетов в эти города, однако авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Бишкек с 23 сентября, Минск - с 26 сентября, Нур-Султан - с 27 сентября и в Сеул - с 1 октября, следует из данных системы бронирования на сайте авиакомпании.Более того, с 21 сентября также приостанавливается действие программы вывозных рейсов в связи с возобновлением международного авиасообщения.Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа российские власти постепенно начали возобновление регулярных международных рейсов. На данный момент открыто авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Египтом, Мальдивами и ОАЭ.