Участники нашумевшего телешоу Дом-2 нередко эпатируют публику своими выходками. Так одна из них решила увеличить себе пятую точку, за что была закидана камнями.

Участники нашумевшего телешоу "Дом-2" нередко эпатируют публику своими выходками. Так одна из них решила увеличить себе пятую точку, за что была закидана камнями.Лиза Триандафилиди уже давно хотела сделать свою заднюю часть более примечательной. Для этого девушка активно занималась в спортзале и сидела на диетах, однако значимых результатов эти усилия не принесли. Тогда знаменитость решилась на отчаянный шаг и решилась на пластическую операцию.Результат от хирургического вмешательства превзошел все ожидания. Попа Лизы действительно стала куда объемнее, так что девушка вполне себе может посоревноваться со знаменитой Ким Кардашьян. По словам самой знаменитости, липофилинг ягодиц прошел на ура. Она призналась, что несмотря на сложную операцию, она еще ни разу не почувствовала никаких неприятных ощущений.Впрочем, несмотря на роскошные формы, пользователи сети все равно не оценили стараний Елизаветы. Еще свежа история о том, что у звезды "Дома-2" отобрали дочь, а потому многие посчитали своим долгом омрачить радость девушки от исполненного желания едкими комментариями.19 Ноя 2019 в 1:47 PSTПользователи отметили, что во-первых, естественность куда лучше, а во-вторых, что знаменитости стоило бы заняться собственным чадом, вместо того, чтоб думать о красоте своей пятой точки: "Нуладно красивая и вся шикарная ,А где счастье и кому ты нужна?На ночьили на неделю .Дура займись дочкой и будущим.Или живет одним днем"(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), "В мозг бы перекачала жир, может быть помогло бы)",Мозги бы тебе подарила природа....кукушка", "Попка стала хороша,а мозгов-то не шиша!".