Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов подал жалобу новому генеральному прокурору Игорю Краснову. Он потребовал от государства официальных извинений за незаконное уголовное ..

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов подал жалобу новому генеральному прокурору Игорю Краснову. Он потребовал от государства официальных извинений за незаконное уголовное преследование, сообщает ТАСС.Напомним, 6 июня прошлого года Голунов был задержан сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотиков. Это дело вызвало общественный резонанс: многие знаменитости высказали в поддержку журналиста. 11 июня его освободили, все обвинения сняли.19 декабря стало известно о том, что по факту задержания Голунова было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими, передает . Журналиста признали потерпевшим.