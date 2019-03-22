Виктор Дробыш стал свидетелем зарождения одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В программе Судьба человека телеканала Россия 1 композитор рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин добивался благосклонности певицы Валерии.

Виктор Дробыш стал свидетелем зарождения одной изсамых крепких пар российского шоу-бизнеса. В программе "Судьба человека"телеканала "Россия 1" композитор рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин добивалсяблагосклонности певицы Валерии.В один из дней в кабинет Виктора Дробыша буквально влетел коллегаИосиф Пригожин. Последний был сам не свой, и вел себя странно. "Тут вдругприбегает ошарашенный Пригожин и говорит: "Она возвращается". И трясет своейлысиной. Я говорю: "Кто?" Он: "Валерия, она нас ждет завтра. Она придетслушать песни", – цитировал он друга в ток-шоу "Судьба человека".По словам Дробыша, после появления певицы поведение Пригожинастало еще более нелепым. Иосифу не сиделось на месте."Это так было смешно, он влюбился в нее, видать, по уши. Мы писалисьв наушниках в полной тишине, она поет, а я рядом. Полная тишина и вдруг слышишь,как скрип двери тихонечко и мы: "Ну, Иосиф", и он такой: "А давайте в китайскийресторанчик", дверь закрывается и опять: "А давайте в японский", – смеялсякомпозитор в программе "Судьба человека".Виктор отметил, что Иосиф очень красиво ухаживал заВалерией. Продюсер буквально не давал певице прохода."Он ее окутал такой любовью и заботой, что она была либо сомной на студии, а все остальное время с ним. Даже, наверное, она спала, а онвокруг дома бегал. Говорил всем: "Тс, она спит". Серьезно, он ее так запутал,гад", – продолжил Дробыш.Композитор считает Валерию и Пригожина идеальной парой. Межтем, лично с ним певица не ужилась бы."А с ней тяжело: она не бухает, она особо не ест, она дажене разрешает матом ругаться. Мне бы с ней вообще было невозможно, потому чтоона бы меня убила, наверное, задушила ночью", – рассуждал Виктор Дробыш встудии программы "Судьба человека".