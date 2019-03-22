Виктор Дробыш стал свидетелем зарождения одной из
самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В программе Судьба человека
телеканала Россия 1 композитор рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин добивался
благосклонности певицы Валерии.
Виктор Дробыш стал свидетелем зарождения одной из
самых крепких пар российского шоу-бизнеса. В программе "Судьба человека"
телеканала "Россия 1" композитор рассказал, как продюсер Иосиф Пригожин добивался
благосклонности певицы Валерии.
В один из дней в кабинет Виктора Дробыша буквально влетел коллега
Иосиф Пригожин. Последний был сам не свой, и вел себя странно. "Тут вдруг
прибегает ошарашенный Пригожин и говорит: "Она возвращается". И трясет своей
лысиной. Я говорю: "Кто?" Он: "Валерия, она нас ждет завтра. Она придет
слушать песни", – цитировал он друга в ток-шоу "Судьба человека".
По словам Дробыша, после появления певицы поведение Пригожина
стало еще более нелепым. Иосифу не сиделось на месте.
"Это так было смешно, он влюбился в нее, видать, по уши. Мы писались
в наушниках в полной тишине, она поет, а я рядом. Полная тишина и вдруг слышишь,
как скрип двери тихонечко и мы: "Ну, Иосиф", и он такой: "А давайте в китайский
ресторанчик", дверь закрывается и опять: "А давайте в японский", – смеялся
композитор в программе "Судьба человека".
Виктор отметил, что Иосиф очень красиво ухаживал за
Валерией. Продюсер буквально не давал певице прохода.
"Он ее окутал такой любовью и заботой, что она была либо со
мной на студии, а все остальное время с ним. Даже, наверное, она спала, а он
вокруг дома бегал. Говорил всем: "Тс, она спит". Серьезно, он ее так запутал,
гад", – продолжил Дробыш.
Композитор считает Валерию и Пригожина идеальной парой. Меж
тем, лично с ним певица не ужилась бы.
"А с ней тяжело: она не бухает, она особо не ест, она даже
не разрешает матом ругаться. Мне бы с ней вообще было невозможно, потому что
она бы меня убила, наверное, задушила ночью", – рассуждал Виктор Дробыш в
студии программы "Судьба человека".