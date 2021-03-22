Вопиющий акт вандализма произошёл в Санкт-Петербурге. Малолетние хулиганы затушили Вечный огонь в Красносельском районе города. О потухшем огне на мемориале сообщили местные жители. ..

Вопиющий акт вандализма произошёл в Санкт-Петербурге. Малолетние хулиганы затушили Вечный огонь в Красносельском районе города.О потухшем огне на мемориале сообщили местные жители. Вскоре выяснилось, что инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На кадрах видеозаписи было видно, как несколько подростков закидали его снегом, а затем сбежали. В настоящее время их разыскивает полиция, сообщает "".