В Сети активно
обсуждают модель с самыми большими глазами в мире. Украинка Мария Оз уверяет,
что не прибегала к услугам пластических хирургов.
В Сети активно
обсуждают модель с самыми большими глазами в мире. Украинка Мария Оз уверяет,
что не прибегала к услугам пластических хирургов.
Популярность уроженки Киева растет с
каждым днем. Этим она обязана своей экзотической внешности. Интернет-пользователи уже признали Марию обладательницей
самых больших глаз в мире.
Сейчас за страницей Оз в Instagram следят 116 тысяч фолловеров и с каждым днем их число значительно
увеличивается. Скептики и хейтеры часто упрекают красотку в использовании
ретуши на фото. Однако модель спокойно относится к нападкам злопыхателей.
Мария Оз уверяет, что "инопланетная"
внешность досталась ей от отца. Она призналась, что в детстве ее дразнили,
но отпечатка на самооценке это не оставило. Сейчас девушку все чаще сравнивают
с персонажами мультфильмов и героинями манги и аниме.
Справедливости ради
отметим, что украинка стала известна не только благодаря своему лицу. Вот уже
несколько лет девушка занимается графикой и визуальным искусством и создает
интересные ролики для своего блога.
Мария Оз верит в судьбу и считает, что все происходящее в ее жизни
предначертано, поэтому не сомневается в правильности выбранного пути –
творчества. Отметим, что сейчас обладатели нестандартных
черт лица очень востребованы, поскольку с людьми с таким данными хотят работать
многие известные бренды.