В Сети активно обсуждают модель с самыми большими глазами в мире. Украинка Мария Оз уверяет, что не прибегала к услугам пластических хирургов.

В Сети активнообсуждают модель с самыми большими глазами в мире. Украинка Мария Оз уверяет,что не прибегала к услугам пластических хирургов.Популярность уроженки Киева растет скаждым днем. Этим она обязана своей экзотической внешности. Интернет-пользователи уже признали Марию обладательницейсамых больших глаз в мире.Сейчас за страницей Оз в Instagram следят 116 тысяч фолловеров и с каждым днем их число значительноувеличивается. Скептики и хейтеры часто упрекают красотку в использованииретуши на фото. Однако модель спокойно относится к нападкам злопыхателей.Мария Оз уверяет, что "инопланетная"внешность досталась ей от отца. Она призналась, что в детстве ее дразнили,но отпечатка на самооценке это не оставило. Сейчас девушку все чаще сравниваютс персонажами мультфильмов и героинями манги и аниме.Справедливости радиотметим, что украинка стала известна не только благодаря своему лицу. Вот уженесколько лет девушка занимается графикой и визуальным искусством и создаетинтересные ролики для своего блога.Мария Оз верит в судьбу и считает, что все происходящее в ее жизнипредначертано, поэтому не сомневается в правильности выбранного пути –творчества. Отметим, что сейчас обладатели нестандартныхчерт лица очень востребованы, поскольку с людьми с таким данными хотят работатьмногие известные бренды.