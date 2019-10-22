Певица Наталья Подольская публично обратилась к мужу, популярному исполнителю Владимиру Преснякову. Оказывается, артистка много лет обманывала супруга.21 Окт 2019 в 7:47 PDTМатериал дополняется

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