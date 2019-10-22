Попали БГ и Кинчев после смерти в ад. Сидят, дожидаются своего наказания. Подходит к ним черт, а за ним идет жутко страшная женщина. Черт подводит ее к БГ и говорит:
- Боб, ты в этой жизни много грешил и за это будешь на веки вечные обречен жить с этой женщиной.
Черт их увел, а Кинчев сидит и думает, что же за наказание ему достанется. Вдруг идет черт, а вместе с ним Ким Бэссинджер. Кинчев обрадовался, а черт говорит:
- Ким, ты в своей жизни много грешила и за это будешь вечно жить с этим мужчиной...
еще анекдот!